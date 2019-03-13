Мать в Уфе выбросила ребенка из окна девятого этажа

В Уфе женщина выбросила из окна двухлетнюю дочь, сообщили в управлении гражданской защиты города.

Инцидент произошел утром 13 марта, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Спасатели получили сообщение о падении двухлетнего ребенка из окна девятого этажа, на место отправилась бригада скорой помощи, полиция и сотрудники службы спасения.

«По предварительной информации, 21-летняя мать девочки 2017 года рождения выбросила ребенка из окна», – пояснили в управлении.

Спасатели также нашли и саму мать с признаками падения с большой высоты, их доставили в больницу, причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Организована доследственная проверка. Следователи осматривают место падения людей, опрашивают очевидцев, которые видели, как это происходило. Устанавливаются причины и условия произошедшего», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по Башкирии

Ведомство уточнило, что на данный момент обе пострадавшие получают медицинскую помощь, у них зафиксированы многочисленные переломы. Проводится проверка.

Во вторник сообщалось, что в Москве мать свесила шестилетнего сына из окна 14 этажа вниз головой за отказ убирать свои игрушки.