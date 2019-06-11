Устроившего погром в редакции «Сноба» задержали

В Москве полицейские задержали хулигана, устроившего погром в редакции издания «Сноб», сообщил начальник пресс-службе ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Титов сообщил, что «в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделов уголовного розыска УВД по ЦАО и ОМВД по району Якиманка задержан подозреваемый», которым оказался «24-летний житель ближнего зарубежья», передает ТАСС.

По его словам, материальный ущерб составит 90 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник неизвестный разгромил редакцию журнала «Сноб».