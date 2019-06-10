Неизвестный разгромил офис «Сноба»

Редакцию журнала «Сноб» разгромили в ночь на понедельник, сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова.

«Сегодня в офис проекта «Сноб» влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с девяти утра, поскольку там сейчас работает криминалист», – написала Чудинова в телеграм-канале «Сноба».

По словам Чудиновой, в редакции разбита вся техника, несколько сотрудников издания сейчас работают в офисе телеканала «Дождь». Главред не исключила, что после оценки ущерба редакция попросит о помощи.

«По всей видимости, после того, как мы увидим, что с нами произошло, мы будем просить о помощи с техникой. Мы маленькое нишевое издание, восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом», – добавила Чудинова.

Первый номер журнала «Сноб» вышел в свет в октябре 2008 года. До 2017 года он входил в медиагруппу «Живи!», которая принадлежала группе «Онэксим» Михаила Прохорова. Затем «Онэксим» продала 100% ООО «Сноб медиа» генеральному директору «Сноб медиа» Марине Геворкян.