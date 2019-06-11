МИД назвал условие выплаты долга перед ПАСЕ

Вопрос о долге России перед ПАСЕ должен подниматься только после того, как будет снят вопрос о дискриминации в адрес российской делегации, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Грушко заявил журналистам на полях «Примаковских чтений», что «должна пройти сессия, должны быть приняты все решения необходимые для восстановления прав российской делегации, должно пройти голосование по кандидатуре генсекретаря», и «как только сама возможность дискриминационных ограничений будет устранена, Россия выплатит свой взнос и задолженность», передает РИА «Новости».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия до середины июня примет решение о своем участии в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, в данный момент российская делегация лишена права голоса, однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

При этом против возвращения России в ПАСА выступает Украина. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что если Россия вернется в ПАСЕ, то доверие к организации будет подорвано.

В то же время глава МИД Украины Павел Климкин предрек ослабление Совета Европы из-за России.