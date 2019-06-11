Победивший в «Лидерах России» начальник тюменской полиции получил повышение

Петр Вагин, возглавлявший полицию Тюмени, пошел на повышение: он был назначен заместителем министра внутренних дел – начальником полиции Северной Осетии, сообщили в пресс-службе городской полиции.

В ведомстве рассказали, что «приказом МВД России от 5 июня 2019 года Петр Вагин назначен на должность заместителя министра внутренних дел – начальника полиции Северной Осетии», передает Ura.ru.

Там добавили, что обязанности экс-главы полиции Тюмени временно исполняет полковник внутренней службы Олег Маньковский.

Напомним, Петр Вагин стал победителем всероссийского конкурса «Лидеры России». Начальник городского тюменского управления МВД России оказался среди 17 участников встречи с главой государства Владимиром Путиным.

Президент Путин во время беседы с Вагиным отметил, что знаком с его биографией, так как «посмотрел справки по каждому», и добавил, что сотрудник МВД в финале конкурса – это «для всей системы МВД просто большой подарок, а то над милиционерами все время посмеиваются, здесь не посмеешься».