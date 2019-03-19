Путин заявил о росте числа управленцев, желающих стать наставниками «Лидеров России»

Президент России Владимир Путин рассказал, что количество чиновников и топ-менеджеров компаний, желающих стать наставниками для финалистов конкурса «Лидеры России», в этом году достигло 93 человек.

«В этом году будет больше наставников, чем в прошлом. В прошлом было 70, а этом году изъявили желание из людей, которые работают в высших эшелонах власти либо в крупнейших компаниях руководителями, 93 человека, так что с этим все будет нормально», – сказал Путин.

Президент расспросил победителей конкурса о самых интересных моментах соревнований, их дальнейших планах, а также о собственной жизни. Было местои для юмора, передает ТАСС.

Во время беседы с начальником тюменского МВД Петром Вагиным российский лидер отметил, что знаком с его биографией, так как «посмотрел справки по каждому».

«Вы начали с оперуполномоченного, да? Карьерист! Потому что я начинал с должности младшего оперуполномоченного», – пошутил Путин.

Он добавил, что сотрудник МВД в финале конкурса – это «для всей системы МВД просто большой подарок, а то над милиционерами все время посмеиваются, здесь не посмеешься». Вагин согласился и рассказал, что сначала «на финале тоже посмеивались» и спрашивали, взял ли он с собой пистолет и наручники, но «потом перестали».

«Потому что вы показали дубинку», – вновь пошутил президент.

Также он похвалил главу Сбербанка Германа Грефа за «сытую» жизнь своих сотрудников. Один из победителей конкурса и руководитель департамента банка Дмитрий Трофимов рассказал, что похудел во время испытаний на 4 килограмма.

«Работая в банке, можно набрать лишних 4 кг. А на конкурсе приходится от них избавляться. Греф хорошо организует вашу работу», – ответил президент.