Генетик раскритиковал планы по созданию «ГМО-детей»

«Потенциально это очень опасно. Возможность появления даже одного больного человека уже накладывает запрет на все это», – заявил газете ВЗГЛЯД генетик Игорь Долотовский, комментируя планы биолога Дениса Ребрикова по созданию «ГМО-детей».

По его мнению, провести эксперимент возможно, но проблема заключается в этической части вопроса. «Все возможно, китаец сделал, наш ученый тоже может. Тут вопрос этический – эксперименты на людях, изменение генома человека. А технически можно сделать очень многое», – добавил академик РАЕН, генетик Игорь Долотовский.

Он также предполагает, что эксперимент по изменению генов может продолжиться, что приведет к негативным последствиям. «Где конец вмешательству, каковы последствия? Он же может на этом не остановиться, пойти дальше. А это уже попахивает евгеникой. А это не очень-то гуманная вещь», – сказал эксперт.

Ранее российский биолог Денис Ребриков заявил в интервью журналу Nature, что у него есть планы по созданию детей с отредактированными генами. Он рассматривает возможность провести имплантацию генно-отредактированных эмбрионов до конца года, если получит одобрение.

Эксперимент нацелен на модификацию гена CCR5, над которым работал китайский биолог Хэ Цзянкуй, в ноябре прошлого года заявивший о создании первых генетически модифицированных детей. Ребриков утверждает, что его метод будет полезнее, менее рискован и этически оправдан. Он планирует отключить ген, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникать в клетки организма.