Росавиация выявила несоответствие требованиям более половины авиапарка России

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 10:43  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Ключ к спасению Украины находится в руках у Бойко

Партия Бойко только вторая по популярности, но сам он – самая популярная кандидатура в премьерыФото: platform.org.ua
Следующим премьер-министром большинство украинцев хотят видеть Юрия Бойко – человека, которого националисты регулярно обвиняют в национальном предательстве. И дело тут не в его личности, а в том, что такой премьер гарантировал бы стране восстановление отношений с Россией. Есть ли шансы на то, что в Раде образуется коалиция Зеленского и Бойко, которая покончит с наследием Евромайдана? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
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Прогрессивный способ помочь человеку умереть

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавний богохульный клип Шнура и сообщения о «добровольной» смерти 17-летней Ноа Потховен из Нидерландов – на первый взгляд, о разном. На самом деле – это симптомы одного и того же. Разрушения солидарности и смысла. Подробности...
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Украина возвращается на родину

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ рассказала в своем отчете, как жители Донецкой и Луганской народных республик получают российские паспорта. Если уложить отчет в три слова, то получится: за паспортами очереди. Подробности...
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            Росавиация выявила несоответствие требованиям более половины авиапарка России

            11 июня 2019, 09:57

            Текст: Евгения Шестак

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            Росавиация начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в зарубежных реестрах.

            Подобные изменения перевозчики вносят в лайнеры, которые берутся в лизинг на вторичном рынке. Например, меняется салон, уменьшается количество мест в бизнес-классе и увеличивается вместимость эконом-класса, может измениться количество радиостанций, передают «Ведомости».

            На такие изменения страна регистрации выдает самолету дополнительный сертификат. Но Росавиация теперь требует, чтобы изменения были сертифицированы в России.

            На ваш взгляд

             
            Вы боитесь летать на самолетах?


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            Отмечается, что Росавиация уже запретила полеты десяти иностранным самолетам из-за отсутствия дополнительных сертификатов.

            Источники отмечают, что модифицированы около 400 иностранных судов российских перевозчиков из более 600 лайнеров зарубежного производства.

            В настоящее время полет запрещен четырем самолетам авиакомпании Nordwind и лайнеру Azur Air. Кроме того, могут быть приостановлены полеты трех Boeing 777 перевозчика Royal Flight.

            Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли России.

            Напомним, 5 мая самолет компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, 32 человека спаслось. Большинство погибших отравились продуктами горения.


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