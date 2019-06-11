Росавиация выявила несоответствие требованиям более половины авиапарка России

Росавиация начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в зарубежных реестрах.

Подобные изменения перевозчики вносят в лайнеры, которые берутся в лизинг на вторичном рынке. Например, меняется салон, уменьшается количество мест в бизнес-классе и увеличивается вместимость эконом-класса, может измениться количество радиостанций, передают «Ведомости».

На такие изменения страна регистрации выдает самолету дополнительный сертификат. Но Росавиация теперь требует, чтобы изменения были сертифицированы в России.

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Отмечается, что Росавиация уже запретила полеты десяти иностранным самолетам из-за отсутствия дополнительных сертификатов.

Источники отмечают, что модифицированы около 400 иностранных судов российских перевозчиков из более 600 лайнеров зарубежного производства.

В настоящее время полет запрещен четырем самолетам авиакомпании Nordwind и лайнеру Azur Air. Кроме того, могут быть приостановлены полеты трех Boeing 777 перевозчика Royal Flight.

Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли России.

Напомним, 5 мая самолет компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, 32 человека спаслось. Большинство погибших отравились продуктами горения.