Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в начале мая обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли России, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме.

«Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет», – сказал Чайка, передает ТАСС.

Он отметил, что «государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены». Также, по его словам, «до настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года».

Кроме того, генпрокурор сообщил, что Министерство транспорта до сих пор не разработало необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники, ее производителей и подготовки персонала.

Одновременно Чайка подверг критике Росавиацию за формальный подход к контролю за деятельностью авиакомпаний. По словам Чайки, ведомством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности. Кроме того, Росавиация допускала случаи принятия неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов.

Чайка добавил, что «в ходе проведенной Генеральной прокуратурой проверки выявлено более 400 гражданских воздушных судов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ в Российской Федерации».

По оценке генпрокурора, по-прежнему остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов. «В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие», – рассказал он.

Чайка сообщил, что с 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов отстранено 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, в результате погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

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