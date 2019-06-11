При взрыве на танкере в Махачкале погибли два человека

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Ключ к спасению Украины находится в руках у Бойко

Партия Бойко только вторая по популярности, но сам он – самая популярная кандидатура в премьерыФото: platform.org.ua
Следующим премьер-министром большинство украинцев хотят видеть Юрия Бойко – человека, которого националисты регулярно обвиняют в национальном предательстве. И дело тут не в его личности, а в том, что такой премьер гарантировал бы стране восстановление отношений с Россией. Есть ли шансы на то, что в Раде образуется коалиция Зеленского и Бойко, которая покончит с наследием Евромайдана? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Прогрессивный способ помочь человеку умереть

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавний богохульный клип Шнура и сообщения о «добровольной» смерти 17-летней Ноа Потховен из Нидерландов – на первый взгляд, о разном. На самом деле – это симптомы одного и того же. Разрушения солидарности и смысла. Подробности...

Украина возвращается на родину

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ рассказала в своем отчете, как жители Донецкой и Луганской народных республик получают российские паспорта. Если уложить отчет в три слова, то получится: за паспортами очереди. Подробности...
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Россия и Китай – друзья поневоле

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп создал все условия для того, чтобы Москва и Пекин вместе защищались от США. Однако готов ли Китай к такому равноправному сотрудничеству? А главное, готова ли к нему Россия? Подробности...
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            При взрыве на танкере в Махачкале погибли два человека

            11 июня 2019, 09:28

            Текст: Алина Назарова

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            В результате взрыва на танкере в Махачкале погибли два человека, еще один пропал без вести, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

            «Двенадцать человек по судовой роли (список лиц на танкере в Махачкале, где произошел взрыв), один пропавший без вести сейчас, два тела нашли, два человека в больнице», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Росморречфлота.

            В свою очередь источник ТАСС в Республиканской клинической больнице Дагестана сообщил о троих пострадавших. Состояние одного оценивается как крайне тяжелое, он получил комбинированную травму и сейчас находится в реанимации.

            Второй мужчина находится в ожоговом центре. «У третьего – ушибы и ссадины, он находится в отделении травматологии», – добавил собеседник.

            В то же время в пресс-службе республиканского ГУ МЧС отметили, что пожара на месте взрыва в машинном отделении танкера в махачкалинском порту нет, наблюдается сильное задымление. Угрозы разлива нефтепродуктов в порту Махачкалы нет.

            По данным источника в экстренных службах региона, на борту танкера в Махачкале на момент взрыва было около 2 тыс. тонн нефти.

            Ранее сообщалось, что взрыв и пожар произошли на танкере в морском порту Махачкалы: ранения получили два человека, судьба еще троих неизвестна.


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