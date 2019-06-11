При взрыве на танкере в Махачкале погибли два человека

В результате взрыва на танкере в Махачкале погибли два человека, еще один пропал без вести, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Двенадцать человек по судовой роли (список лиц на танкере в Махачкале, где произошел взрыв), один пропавший без вести сейчас, два тела нашли, два человека в больнице», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Росморречфлота.

В свою очередь источник ТАСС в Республиканской клинической больнице Дагестана сообщил о троих пострадавших. Состояние одного оценивается как крайне тяжелое, он получил комбинированную травму и сейчас находится в реанимации.

Второй мужчина находится в ожоговом центре. «У третьего – ушибы и ссадины, он находится в отделении травматологии», – добавил собеседник.

В то же время в пресс-службе республиканского ГУ МЧС отметили, что пожара на месте взрыва в машинном отделении танкера в махачкалинском порту нет, наблюдается сильное задымление. Угрозы разлива нефтепродуктов в порту Махачкалы нет.

По данным источника в экстренных службах региона, на борту танкера в Махачкале на момент взрыва было около 2 тыс. тонн нефти.

Ранее сообщалось, что взрыв и пожар произошли на танкере в морском порту Махачкалы: ранения получили два человека, судьба еще троих неизвестна.