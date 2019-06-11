Взрыв произошел на танкере в порту Махачкалы

Взрыв и пожар произошли на танкере в морском порту Махачкалы: ранения получили два человека, судьба еще троих неизвестна, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

ЧП произошло у причала №4, передает ТАСС.

В Росморречфлоте сообщили, что «всего пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек».

В свою очередь пресс-служба регионального МЧС сообщает, что хлопок в танкере произошел хлопок газовоздушной смеси во время перекачки нефтепродуктов, передает РИА «Новости».

Региональный минздрав также сообщает, что всего пострадали пять человек, один из них госпитализирован в ожоговое отделение в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, источник в экстренных службах региона сообщил, что один из пропавших после взрыва найден погибшим.

Следователи организовали проверку инцидента.

Напомним, в марте судно загорелось в Южном административном округе Москвы.