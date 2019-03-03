На юге Москвы загорелось судно

Судно загорелось в Южном административном округе Москвы, на тушение выехало 25 пожарных расчетов, сообщил источник в экстренных службах.

«Загорелось судно на юге Москвы. К месту следуют 25 пожарных расчетов и многоцелевое пожарно-спасательное судно МЧС «Полковник Чернышев», – передает ТАСС слова источника.

Площадь пожара на судне составляет 200 квадратных метров, возгорание угрожает распространиться на соседние корабли из-за сильного ветра.

Пожар произошел на территории Московского судостроительного и судоремонтного завода.