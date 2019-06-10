Медведев посетил Большой адронный коллайдер

После прибытия в Женеву премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.

Медведеву продемонстрировали презентацию об истории создания, миссии, планах и перспективах ЦЕРН, ее сотрудниках и образовательных программах, а также о сферах применения полученных учеными данных, передает ТАСС.

Российскому премьеру рассказали о международном сотрудничестве. При этом сотрудники организации отдельно остановились на аспектах взаимодействия с Росиией.

После этого Медведев спустился на лифте вниз, где на большой глубине находится главный элемент ЦЕРН – Большой адронный коллайдер. Там главе правительства России сообщили про исследования, которые на нем проводятся, и показали разные рабочие зоны.

«Проекты такого плана, как ЦЕРН, абсолютно точно доказывают, что есть такие высшие ценности, которые не должны приноситься в жертву всякого рода политическим дрязгам или различным политическим позициям», – подчеркнул глава российского кабмина.

«Посещение ЦЕРН и Большого адронного коллайдера очень впечатляет. Это прекрасный пример сотрудничества! Успехов!» – написал Медведев после осмотра в книге почетных гостей.

Ранее стало известно, что правительство России и ЦЕРН подписали новое соглашение о научно-техническом сотрудничестве, благодаря которому смогут начать масштабные совместные работы в области физики высоких энергий и других областях взаимного интереса.