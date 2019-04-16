Россия подписала новое соглашение о сотрудничестве с ЦЕРН

Правительство России и Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) подписали новое соглашение о научно-техническом сотрудничестве, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Представителем со стороны правительства выступил первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников, передает ТАСС.

Целью проекта является значительное повышение уровня взаимодействия между сторонами. Предыдущий документ несколько устарел, а сейчас Россия и ЦЕРН смогут начать масштабные совместные работы в области физики высоких энергий и других областях взаимного интереса.

«Новое соглашение – особый документ «индивидуального кроя». Оно создает современный фундамент и разгонный блок для кооперации России и ЦЕРН. Уверен, это исторический момент для российской и мировой науки», – заявил Трубников.

Также представитель российской делегации рассказал о национальном проекте «Наука», который можно будет выгодно реализовать совместно с ЦЕРН.

Представители ЦЕРН выразили свою заинтересованность в проектах над Большим адронным коллайдером, кроме того обсудили с российскими коллегами планы по его модернизации.

Ранее российские физики совместно с коллегами из ЦЕРН сумели создать ускоритель, который может разогнать электроны до сверхвысоких энергий за кратчайшее время.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 22 страны. Крупнейшим проектом ЦЕРН считается большой адронный коллайдер. Россия подала заявку на ассоциированное членство в организации в 2012 году.