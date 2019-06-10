В ЦБ объяснили данные об утечке данных 900 тыс. россиян

Ситуация с утечками персональных данных клиентов российских банков на протяжении длительного времени контролируется Центробанком, сведения СМИ о попадании в сеть данных 900 тыс. россиян – это компиляция уже известных инцидентов, сообщил источник, близкий к ЦБ.

«Банк России уже давно контролирует ситуацию с утечками данных банковских клиентов. Информация в СМИ об утечке данных 900 тысяч клиентов является компиляцией нескольких старых утечек», – передает слова источника РИА «Новости».

Ранее «Коммерсант» заявил об утечке данных 900 тыс. россиян – клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.

Роскомнадзор сообщал, что ведомство взяло ссылки на базы у издания «Коммерсант», чтобы заблокировать ресурс с данными клиентов банков.