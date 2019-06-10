Роскомнадзор решил заблокировать опубликовавший личные данные клиентов банков ресурс

Роскомнадзор планирует заблокировать ресурс, на котором опубликованы персональные данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство взяло ссылки на базы у издания «Коммерсант», которое ранее сообщило об утечке данных, чтобы проанализировать ситуацию, так как «нахождение такого количества личных данных в таком объеме создает большие риски нарушения прав граждан», передает ТАСС.

«Форум, который разместил базу данных для платного скачивания – это интернациональный ресурс. Он зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, серверы находятся на территории Германии. У нас есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаю, что после проработки юридических деталей мы именно так и поступим», – сказал Ампелонский.

Напомним, речь идет об утечке данных 900 тыс. россиян – клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.