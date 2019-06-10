Российским санкционным компаниям разрешили скрывать сведения ЕГРЮЛ о владельцах

Премьер Дмитрий Медведев на прошлой неделе подписал постановление правительства, которое позволит засекретить данные ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц) об акционерах и руководителях санкционных и крымских компаний.

Доступ к сведениям в ЕГРЮЛ о совладельцах, руководителях, лицензиях юрлица может быть закрыт, если на компанию наложены санкции, если это один из уполномоченных банков для гособоронзаказа, если юрлицо находится в Крыму, передает «Интерфакс».

Также могут закрыть информацию о филиалах и представительствах компании в Крыму.

Закрывать ли эту информацию – будет решать сама компания.

Под санкциями находятся 1 тыс. 213 российских компаний. В Крыму зарегистрировано около 44 тыс. действующих юрлиц.

11 апреля правительство также опубликовало постановление о расширении перечня значимой информации, которую компании и банки могут не раскрывать из-за угрозы санкций.