Кабмин разрешил компаниям скрывать часть сведений при угрозе санкций

Правительство опубликовало постановление, которое расширило перечень значимой информации, которую компании и банки могут не раскрывать в отчетности и других документах из-за угрозы санкций.

Компаниям или банкам разрешено не публиковать часть сведений, если они находятся под санкциями, или если они могут спровоцировать введение санкций. Послабление касается также уполномоченных в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) банков. Разрешено в том числе не сообщать о сделках, связанных гособоронзаказом и реализацией военно-технического сотрудничества, передает «Интерфакс».

Разрешено также не раскрывать информацию о сотрудниках компании под санкциями. Это снизит риски санкций, отмечает правительство. Речь идет об информации о мажоритарных и миноритарных акционерах, членах органов управления, бухгалтерах и их заместителях, в том числе в филиалах и подконтрольных организациях.

Банкам разрешено также не раскрывать данные об операциях в иностранной валюте и об объеме средств на открытых клиентами счетах.

Напомним, США рассматривают возможность ввести против России широкие санкции, которые направлены против банковской и энергетической сфер экономики, государственного долга страны и российских проектов СПГ за рубежом.