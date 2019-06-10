Началась проверка содержания животных на зоовыставке в Муроме

Полицейские и прокуратура проверяют зоовыставку «Живые тропики» в Муроме в связи с информацией СМИ о жестоком обращении с животными.

В минувшее воскресенье в соцсетях появилась информация о невыносимых условиях жизни для животных на выставке, передает РИА «Новости». Сообщалось, что крокодил содержится в контейнере без воды, еноты едва двигаются и посажены на цепь. Также было опубликовано видео с енотом, который ползал по полу.

В помещениях, где обитают животные, была духота, утверждают авторы публикаций.

«Мы проводим проверку по публикациям в СМИ. Пока говорить что-либо конкретное преждевременно», – сообщили в региональном УМВД. В прокуратуре области также отметили, что по факту публикаций проводится проверка.

Администратор «Живых тропиков» Павел Елишев заявил, что за животными в зоопарке осуществляется должный уход.

«Все животные привиты в государственных клиниках. У нас животные плодятся. В предыдущем городе у нас змейки оплодотворились, в этом городе – ящерицы. В помещении созданы условия, абсолютно одинаковые с тропиками. В тропиках влажно и жарко, там температура 28-32 градуса, у нас – 29 градусов. При этом помещение хорошо продувается», – пояснил Елишев.

По его словам, крокодил находился в переносе из-за разбитого аквариума, после чего животное положили в новый аквариум. Он добавил, что 30% своей жизни крокодилы проводят на суше.

«Насчет енотов. Надо учитывать, что они ночные животные, и активны они именно ночью, а не днем. У нас два енота – Кроша и Ксюша. Они выращены на выставке. Тот енот, который на видео, – нам его принесли вообще малюткой, мы кормили его из бутылочки. Никаких проблем не было», – заключил Елишев.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего не хватает новому законопроекту о защите животных.