Стартовал второй конкурс президентских грантов

Начался прием заявок в рамках второго конкурса президентских грантов, до конца июля свои социальные и культурные проекты могут подать некоммерческие организации со всей России.

Во втором конкурсе 2019 года заявки принимаются до 31 июля. При этом Фонд президентских грантов рекомендует заявителям подать проект на конкурс не позднее 24 июля. В этом случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки.

Заявки принимаются в электронном виде. Вся конкурсная документация доступна на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Конкурсы».

В период приема заявок Фонд президентских грантов проведет обучающие мастер-классы в Амурской, Курской, Псковской и Новгородской областях, республиках Мордовия, Адыгея и Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе. Точные даты семинаров будут опубликованы на сайте и на страницах фонда в социальных сетях, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Представителям регионов, в которых не планируются очные мероприятия, фонд рекомендует пройти онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта». 10 видеоуроков, тесты и практические задания помогут лучше подготовить проект на конкурс президентских грантов. Курс доступен на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Онлайн-курсы».

По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей. Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года.