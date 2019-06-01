Гендиректор завода в Дзержинске был отстранен от работы накануне взрывов

Гендиректор завода «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, где ранее произошли взрывы, накануне был отстранен за нарушения промышленной безопасности.

«На предприятии буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор – за систематические нарушения в ГосНИИ «Кристалл» норм промышленной безопасности. После апрельского ЧП там работала комиссия, по итогам которой его отстранили. Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию», – сказали на предприятии РИА «Новости».

Там также напомнили, что 4 апреля 2019 года взрыв прогремел в цехе по производству взрывчатки, в итоге полностью было разрушено одноэтажное кирпичное здание и загорелась сухая трава на площади 150 кв. метров, но тогда обошлось без пострадавших.

Напомним, днем 1 июня в Дзержинске произошел мощный взрыв в цехе по производству тротила, после чего возник пожар, позже его ликвидировали.

После ЧП в городе был объявлен режим ЧС, также был перекрыт поворот с трассы М-7 в сторону завода. По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение техники безопасности, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По последним данным, пострадало 79 человек.

Очевидцы рассказали, что взрыв был слышен даже в Нижнем Новгороде. Также жители Дзержинска запустили хэштег #ДзержинскВместе, чтобы собирать волонтеров для помощи с уборкой последствий разбитых окон и завалов.

Газета ВЗГЛЯД писала о подробностях произошедшего и разбиралась в причинах взрывов.