Пожар на заводе в Дзержинске ликвидирован

МЧС сообщило, что пожарные ликвидировали возгорание, возникшее после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области и в лесном массиве рядом с ним.

«Площадь пожара на заводе составила 800 кв. метров и в лесном массиве – 400 кв. метров», – сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что после взрывов повреждены пять зданий на площади 800 кв. метров.

Также стало известно, что администрация Дзержинска планирует оказать помощь жителям домов, пострадавших при взрывах на заводе.

«Мы помощь всем окажем и все затраты компенсируем по мере возможностей, будем рассматривать вариант страхования», – заявил мэр города Иван Носков.

В городской администрации рассказали, что помогать восстанавливать соцобъекты, пострадавшие при взрывах, будут рабочие из Нижнего Новгорода, которые уже выехали в Дзержинск.

По данным администрации, в результате ЧП на заводе пострадали около 180 многоквартирных домов, несколько десятков учреждений социальной сферы.

Напомним, в Дзержинске произошел мощный взрыв в цехе по производству тротила, после чего возник пожар.

Позже в городе был объявлен режим ЧС, также был перекрыт поворот с трассы М-7 в сторону завода. По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение техники безопасности, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Очевидцы рассказали, что взрыв был слышен даже в Нижнем Новгороде. Также жители Дзержинска запустили хэштег #ДзержинскВместе, чтобы собирать волонтеров для помощи с уборкой последствий разбитых окон и завалов.

По последним данным, пострадало 42 человека.

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был открыт открыт в 1950-е годы. Предприятие работает над созданием взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году «Кристалл» начал работу под управлением госкорпорации «Ростехнологии».