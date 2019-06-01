Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 79 человек

В Министерстве здравоохранения сообщили, что число пострадавших во время взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 79 человек.

«В связи со взрывом на заводе «Кристалл» всего за медицинской помощью обратилось 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет», – сказано на сайте Министерства здравоохранения.

В сообщении уточняется, что на стационарном лечении находится 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, еще 14 в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам.

Ранее сообщалось, что пожар на заводе «Кристалл» и в лесном массиве рядом с ним ликвидирован.

Напомним, днем 1 июня в Дзержинске произошел мощный взрыв в цехе по производству тротила, после чего возник пожар.

Позже в городе был объявлен режим ЧС, также был перекрыт поворот с трассы М-7 в сторону завода. По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение техники безопасности, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Очевидцы рассказали, что взрыв был слышен даже в Нижнем Новгороде. Также жители Дзержинска запустили хэштег #ДзержинскВместе, чтобы собирать волонтеров для помощи с уборкой последствий разбитых окон и завалов.

Газета ВЗГЛЯД писала о подробностях произошедшего и разбиралась в причинах взрывов.