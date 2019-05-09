Врио губернаторов приняли участие в акции «Бессмертный полк»

«В России сложно найти семью, которую обошла бы стороной Великая Отечественная война», – заявил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, который вышел на шествие «Бессмертного полка» с портретом деда.

«Моя семья не исключение: к нам не вернулся дедушка, Петр Семенович Лимаренко», – рассказал врио губернатора Сахалинской области, добавив, что его дед погиб под Новороссийском в 1943 году. Именно с его портретом врио губернатора принял участие в акции «Бессмертный полк».

«В этом году в «Бессмертном полку» прошло около 7 тыс. сахалинцев и курильчан», – отметил Лимаренко. Позже глава региона поздравил с Днем Победы Марию Каштальянову.

«В 1942-м она была совсем молодой, поэтому ковала общую победу на трудовом фронте: зимой работала на маслозаводе, летом - на покосе. Потолковали с ней про детей и внуков, про помощь старшему поколению и даже немного про политику. Жизнь Марии Федоровны вызывает восхищение. Очень рад знакомству!», – говорится в заявлении Лимаренко на его странице «ВКонтакте».

Также в шествии «Бессмертного полка» принял временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов, которому 9 мая исполнилось 45 лет. На шествие он пришел с портретом своего девушки – Степана Шаверина.

«День Победы – это наш великий праздник, день единения жителей всей нашей страны. Это день единения духа, силы, когда мы осознаем себя великим народом, который невозможно победить», – цитирует Морозова ТАСС.

По данным местных СМИ, по центральным улицам Астрахани прошли 27 тыс. человек. Это на тысячу больше, чем в прошлом году.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в 2019 году в пятый раз стал одним из участников шествия «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве.

Напомним, «Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, в ходе которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы или накануне него в России и других странах.

История акции началась в 2007 году в Тюмени, – тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской. В преддверии Дня Победы также запустили сервис «Бессмертный полк онлайн».