Врио губернаторов приняли участие в акции «Бессмертный полк»

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Почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество

Борьба за возобновляемые источники энергии ведет Прибалтику к энергетическому кризисуФото: Ints Kalnins/Reuters
Прибалтийские страны намерены обложить российское электричество дополнительной пошлиной. А все из-за того, что низкая цена электроэнергии из России достигнута с помощью «нечестной конкуренции». В чем именно заключается эта «нечестность» и почему в борьбе с российским электричеством Прибалтика сама уничтожает свою энергетическую независимость? Подробности...
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Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта

Вряд ли жителям республик Донбасса наши паспорта нужны для поездок в КиевФото: Сергей Аверин/РИА Новости
Киев заранее признал недействительными паспорта, выданные жителям Донбасса в Ростовской области. Игнорировать такие документы Киев призвал и своих западных партнеров. Имеются ли у Украины технические возможности распознать соответствующие документы – и на какие ответные меры могла бы пойти Россия? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 году Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Решение Ирана пересмотреть ядерную сделку чревато непредсказуемыми последствиямиФото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США: те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...

В День Победы лучше не спорить, а помнить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
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Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Врио губернаторов приняли участие в акции «Бессмертный полк»

            9 мая 2019, 15:49

            Текст: Алексей Нечаев

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            «В России сложно найти семью, которую обошла бы стороной Великая Отечественная война», – заявил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, который вышел на шествие «Бессмертного полка» с портретом деда.

            «Моя семья не исключение: к нам не вернулся дедушка, Петр Семенович Лимаренко», – рассказал врио губернатора Сахалинской области, добавив, что его дед погиб под Новороссийском в 1943 году. Именно с его портретом врио губернатора принял участие в акции «Бессмертный полк».

            «В этом году в «Бессмертном полку» прошло около 7 тыс. сахалинцев и курильчан», – отметил Лимаренко. Позже глава региона поздравил с Днем Победы Марию Каштальянову.

            «В 1942-м она была совсем молодой, поэтому ковала общую победу на трудовом фронте: зимой работала на маслозаводе, летом - на покосе. Потолковали с ней про детей и внуков, про помощь старшему поколению и даже немного про политику. Жизнь Марии Федоровны вызывает восхищение. Очень рад знакомству!», – говорится в заявлении Лимаренко на его странице «ВКонтакте».  

            Также в шествии «Бессмертного полка» принял временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов, которому 9 мая исполнилось 45 лет. На шествие он пришел с портретом своего девушки – Степана Шаверина.

            «День Победы – это наш великий праздник, день единения жителей всей нашей страны. Это день единения духа, силы, когда мы осознаем себя великим народом, который невозможно победить», – цитирует Морозова ТАСС.

            По данным местных СМИ, по центральным улицам Астрахани прошли 27 тыс. человек. Это на тысячу больше, чем в прошлом году.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в 2019 году в пятый раз стал одним из участников шествия «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве.

            Напомним, «Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, в ходе которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы или накануне него в России и других странах.

            История акции началась в 2007 году в Тюмени, – тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской. В преддверии Дня Победы также запустили сервис «Бессмертный полк онлайн».


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