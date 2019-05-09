Удивительное воссоединение семьи произошло на «Бессмертном полке» в Хабаровске

«У нас есть уникальный случай, когда один из воспитанников детского дома благодаря «Бессмертному полку» нашел родную тетю. Тем самым нам удалось связать прошлое, настоящее и будущее», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель «Бессмертного полка» в Хабаровске Андрей Белоглазов.

«Сегодня в шествии «Бессмертного полка» в Хабаровске приняло участие свыше 50 тыс. человек, а в самом крае – более 100 тысяч. К нам приехали представители Китайской народной республики для участия в шествии, которое сопровождали и помогали в организации корпус «Волонтеров Победы» и добровольцы. Что важно, молодые ребята пришли по зову сердца», – заявил член центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», руководитель регионального штаба движения в Хабаровске Андрей Белоглазов.

Он напомнил, что «дальневосточники и жители всего Хабаровского края принимали участие в Великой Отечественной войне». «В наш край с фронтов не вернулось свыше 47 тыс. человек. У нас на территории региона работали и предприятия, которые производили вооружения и все, что было необходимо для фронта», – отметил Белоглазов.

«В нашем шествии также были участники войны. «Бессмертный полк» – это прежде всего семейная история, и люди несут портреты своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, участников боевых действий, тружеников тыла и детей войны», – продолжил руководитель регионального движения.

«Еще у нас в регионе есть интересный проект, когда педагоги детских домов помогают своим воспитанникам искать информацию о прадедах, ведь у детей есть в этом потребность, так как они, к сожалению, не имеют родителей, но хотят найти свою семейную историю», – рассказал он.

«У нас есть уникальный случай, когда один из воспитанников детского дома не только нашел своего героического прадеда, но и благодаря «Бессмертному полку» нашел родную тетю в этом году. Тетя теперь к нему приезжает, они общаются, и тем самым нам удалось связать прошлое, настоящее и, я уверен, у этого молодого человека будет хорошее будущее», – резюмировал Белоглазов.

Также своими впечатлениями от проведения «Бессмертного полка» с газетой ВЗГЛЯД поделился член центрального штаба движения «Бессмертный полк России», руководитель регионального штаба движения в Смоленской области Денис Пестунов.

«Бессмертный полк в Смоленской области проходит уже в шестой раз. И несмотря на плохую погоду, в самом городе-герое в шествии приняло участие более 30 тыс. человек, которые пронесли портреты своих родственников», – рассказал Пестунов, добавив, что количество молодежи, которая принимает участие в акции, растет от года к году.

«В организации акции нам помогало большое количество волонтеров – порядка 800 человек. Это студенты наших вузов и колледжей. Также нам помогали старшеклассники от каждой школы. Они были вдохновлены возможностью прикоснуться к такой торжественной акции, и сказали, что расскажут об этом своим сверстникам, чтобы на следующий год и они приняли участие в шествии», – подчеркнул собеседник.

Напомним, «Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, в ходе которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы или накануне него в России и других странах.

История акции началась в 2007 году в Тюмени, – тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской. В преддверии Дня Победы также запустили сервис «Бессмертный полк онлайн».