Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы завершился на Красной площади в Москве. Торжественное мероприятие прошло без воздушной составляющей.

В 2019 году парад Победы был примечателен первым выездом военных автомобилей-кабриолетов Аurus.

Кроме того, из-за погодных условий была отменена воздушная часть мероприятия.

Командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков, принимал парад министр обороны Сергей Шойгу.

Всего на Красную площадь вышли более 13 тыс. человек и 132 единицы техники.

В состав пешего парадного расчета впервые были включены батальон Московского университета МВД им. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Советского Союза Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета им. Александра Невского, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Также впервые парадные расчеты Рязанского десантного училища, 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизий прошли на параде Победы с новейшим автоматом АК-12.

Механизированную колонну возглавил танк Т-34, за ним следовали колонны автомобилей «Тигр-М», автомобилей «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ» и самоходными противотанковыми ракетными комплексами «Корнет-Д1», защищенных автомобилей «Тайфун-К» 4х4.

Следом двигались боевые машин пехоты «Курганец-25» и БМП-3, танки Т-14 «Армата» и машины поддержки танков БМПТ, танки Т-72БЗ, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.



Колонну продолжили самоходные артиллерийские установки «Мста-С». За ними снова проехал БТР-82А, за которым последовали самоходные пусковые установки ракетных комплексов оперативно-тактического класса «Искандер-М».

После появились реактивные системы залпового огня «Смерч», системы противовоздушной обороны – комплексы «Тор-М2» и «Бук-М2», а также «Панцири-М» и С-400.



Затем по Красной площади проехали защищенные машины «Тайфун-У» и «Тайфун-К», а также автомобили «Тигр», "Патруль" и «Урал» Росгвардии.

Предпоследними в механизированной колонне стали три пусковые установки ракетных комплексов «Ярс», а закрыл ее новейший БТР «Бумеранг».

На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны.

В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещал продолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.