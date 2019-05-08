Памятник Сталину установили в Новосибирске

Памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие монумента запланировано на День Победы 9 мая, сообщил глава инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.

«Уже практически все готово. Бюст поставлен. Осталось закрепить к стене две гранитные плиты с надписями. Открытие состоится завтра в 15.30 (11.30 мск)», – сказал он, передает РИА «Новости».

В свою очередь, обком КПРФ сообщил, что торжественный митинг откроет первый секретарь Новосибирского обкома, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. После митинга состоится возложение цветов к бюсту.

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Напомни, 13 марта художественный совет Новосибирска утвердил компромиссное решение и согласовал размещение памятника на территории обкома КПРФ, отказав в его размещении на любом общественном пространстве с открытым доступом.

По мнению совета, в любом общественном месте памятник вызовет отрицательную реакцию у значительной части жителей города и будет провоцировать на акты вандализма. Сталинистам было предложено установить бюст на территории обкома КПРФ, которые ранее сами предложили это. В итоге инициативная группа согласилась с этим.