Власти Новосибирска утвердили установку памятника Сталину

Мэр Новосибирска, первый секретарь регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть сообщил, что власти утвердили решение худсовета города об установке памятника Иосифу Сталину на территории обкома партии.

«Действительно, проект такой есть. Размещение будет на территории здания новосибирского областного комитета (КПРФ). Такое решение принято. Я даже уже провел совещание первое, скрывать не буду. Посмотрели», – передает его слова ТАСС.

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Ранее глава инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк сообщал, что КПРФ взяла на себя финансирование работ по благоустройству и круглосуточному видеонаблюдению на территории в размере около 1 млн рублей.

Локоть отметил, что дополнительные средства могут понадобиться, но они не будут из бюджета.

В среду художественный совет мэрии Новосибирска согласовал установку памятника Иосифу Сталину, бюст появится возле здания обкома КПРФ на улице Большевистской.