В Новосибирске согласовали установку бюста Сталина

Художественный совет мэрии Новосибирска согласовал установку памятника Иосифу Сталину, бюст появится возле здания обкома КПРФ на улице Большевистской.

«11 человек проголосовало «за», три против, один воздержался», – передает слова руководителя инициативной группы по установке памятника Алексея Денисюка портал НГС.

Бюст Сталина планируется установить ко Дню Победы. Денисюк назвал вопрос решенным.

«Теперь дело только за строительными работами. Эти обязательства взяла на себя КПРФ», – уточнил он.

Памятник представляет собой бюст Сталина с табличками по бокам от него: на одной из них размещена цитата Сталина, на другой – рифмованный текст о его заслугах. Окончательное содержание табличек еще обсуждается.

Разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась несколько лет. На территории монумента планируется установить освещение, а если понадобится – круглосуточную охрану памятника.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, можно ли в России устанавливать памятники Сталину.