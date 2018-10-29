Почему допустимо ставить памятники Сталину

Инициатива установки в Новосибирске бюста Сталина столкнулась не только с ожидаемой критикой противников этой исторической фигуры, но и с сопротивлением со стороны различных ведомств и общественных структур. На самом деле, пришла пора прекратить войну с памятниками и спокойно относиться к собственной истории. Нужны разные памятники – приемлемые как для части общества, так и объединяющие всех.

В городе Новосибирске инициативная группа местных коммунистов уже не первый год пытается установить в городе бюст Сталина – как главнокомандующего Красной Армией.

Были уже и опросы мнения горожан, в ходе которых выяснилось, что половина из них относятся к Сталину положительно, при этом 34% высказываются за установку памятника, а 31% – против. Сам бюст давно уже изготовлен и ждал лишь решения городских властей о месте установки. Было отобрано три варианта – у Дома офицеров, Ефремовского сквера и на площади Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки».

И вот 9 ноября худсовет города большинством голосов выступил против всех трех мест, предложив инициативной группе установить бюст Сталина на территории обкома КПРФ рядом с домом-памятником деревянного зодчества в частном секторе на улице Большевистская.

Отказ в размещении памятника около Дома офицеров был мотивирован позицией Минобороны: в письме, полученном из Объединенного стратегического командования Центрального военного округа, говорилось, что Дом офицеров включен в план комплексной реконструкции на 2019 год, поэтому «согласование установки памятника И.В. Сталину на территории Дома офицеров до завершения полной комплексной реконструкции здания не представляется целесообразным». Кроме того, в письме отмечается, что у Сталина «противоречивая роль в истории страны».

Отказ от двух других площадок объяснили эстетическими особенностями:

«Стела «Штыки» выполнена в брутальной стилистике, а бюст в вялой натуралистической форме, стилистически не вяжется одно с другим. По сугубо эстетическим позициям эти вещи абсолютно несовместимы».

Кроме того, эксперты худсовета считают, что неизбежны акты вандализма, а памятник, выполненный из стеклокомпозитного материала, не сможет противостоять пылу вандалов.

Понятно, чем руководствуются противники установки бюста – он будет «оскорблением памяти репрессированных и чувств их потомков». Но также понятны и чувства тех, кто хочет почтить память бывшего руководителя государства, главнокомандующего армией, выигравшей Великую Отечественную войну. Возможно ли примирить их чувства или нужно и дальше игнорировать взгляды одних, оправдывая это уважением к мнению других?

Сталин не менее дискуссионная фигура нашей истории, чем большинство великих правителей прошлого.

Иван Грозный, Петр Первый, Ленин – одна часть общества считает, что их заслуги перед Россией затмевают любые прегрешения, другая, наоборот, видит в них исчадие ада. Сталин кажется наиболее спорным только потому, что он ближе к нам по времени – и еще живы люди, которые пострадали в годы его правления. Но, например, Петра Первого старообрядцы (а это огромная часть дореволюционного населения России) считали антихристом, что не мешало тогдашним властям ставить ему памятники и всячески прославлять. Ленина и сейчас очень многие считают одним из главных виновников Гражданской войны и красного террора – но сотни памятников ему стоят по всей стране. Сложнее с Грозным – его демонизировали и в царский, и в советский периоды, так первые памятники ему стали появляться только в последние годы.

Что же делать со Сталиным? Если он раскалывает общество, то может быть в самом деле не надо ставить ему памятники? Но это странная позиция: в СССР почти тридцать лет пытались вообще не упоминать Сталина, делая исключения лишь для периода войны, да и то ограничиваясь более чем формальным, для галочки, упоминанием его фамилии в учебниках. И что?

В перестройку начался бум тотального очернения и демонизации Сталина, переросший потом, уже к концу 90-х, в стихийную, народную волну его реабилитации и возвеличивания.

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Потому что нельзя одновременно ставить памятники жертвам сталинских репрессий и запрещать памятники Сталину, которые хотят поставить сами люди. Конечно, было бы шизофренией, если бы власти одной рукой открывали «Стены скорби», а другой ставили напротив ему памятник генералиссимусу Сталину. Но осуждение репрессий – любых, что сталинских или ленинских, что, например, белых или направленных против старообрядцев – не должно приводить к запрету или игнорированию фигур наших бывших правителей. Никто из них не был врагом народа, даже если неправильно понимал его интересы.

Россия и русские не могут себе позволить упрощать и демонизировать свою историю, делать из реальных людей карикатуры. Если мы учитываем желание одних людей почтить память жертв сталинского времени, то на каком основании мы запрещаем другим людям почтить память Сталина? Не как палача, каковым, кстати, многие из его поклонников его не считают и ценят его вовсе не за это, а как главнокомандующего и вождя Страны Советов. Нам не нравится Советская власть и КПСС, но значительной части общества они по нраву и это вовсе не только старики. Популярность левых идей, как и социалистического периода нашей истории, уже растет среди молодежи, и запрет на Сталина будет лишь способствовать росту его популярности.

Не нужно противопоставлять одну часть общества другой: вот, дескать, эти со своей «правдой о Сталине» достойны того, чтобы государство благословляло их памятники «жертвам Сталина», а вот эти со своей «правдой о Сталине» не достойны даже того, чтобы поставить скромный бюст своему кумиру в провинциальном городе.

Наша история слишком важна для нас, чтобы делать из нее поле для политических спекуляций и раскола общества.

Разные взгляды на прошлое не должны разводить нас по разные стороны баррикад, а должны способствовать поиску нового пути в будущее, не повторяющего наших ошибок, но и не забывающее наши корни и достижения. Конечно, должны быть и объединяющие если не всех, то абсолютное большинство символы и памятники – какими являются, например, Покрова на Нерли или Пушкин на Страстном бульваре.

Причем такие памятники могут быть посвящены и жертвам – как, например, памятник жертвам Гражданской войны столетней давности. Не жертвам красного или белого террора, а всем погибшим в страшной смуте как таковым. Такие монументы уже стоят в некоторых наших городах. Например, уже два десятилетия в Городском саду Краснодара стоит памятник всем екатеринодарцам, жертвам Гражданской войны в России.

Он называется памятником «Примирения и согласия» и представляет собой две полуарки семиметровой высоты, возвышающиеся над гранитной плитой, на которой в золотом венке лежат папаха и буденовка – символы Белой и Красной армий. Сейчас памятник всем жертвам Гражданской предлагают установить и в Волгограде. Там местный художник создал макет монумента, в центре которого собирательный образ казака, чем-то похожего на Григория Мелехова.

Юг России страшно пострадал в ходе Гражданской войны и хорошо, что именно там появляются такие памятники. Но главный монумент жертвам братоубийственной войны должен стоять на видном месте в столице – как символ того, что мы выучили уроки и никогда не допустим повторения смуты. Тогда и отношение к памятникам Сталину станет спокойней.