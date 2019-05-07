США на фоне кризиса в Венесуэле решили направить в регион корабль ВМС

В связи с кризисом в Венесуэле в регион направится корабль ВМС США, сообщил вице-президент США Майк Пенс.

Президент США Дональд Трамп распорядился направить в июне госпитальный корабль Comfort «в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки», передает РИА «Новости».

Как заявил Пенс, цель корабля – «предоставлять медицинскую помощь нуждающимся».

Пенс считает, что «иранский режим работает с коррумпированным режимом в Венесуэле, чтобы устроить безопасную гавань для террористов».

По его словам, России тоже «нужны позиции в этом полушарии и в Венесуэле», поэтому Москва выступает «заимодавцем последней надежды» для Каракаса.

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Вице-президент США предупредил о подготовке санкций США против 25 судей Верховного суда Венесуэлы. Он вновь призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку.

Пенс сообщил, что США снимают санкции с венесуэльского генерала Мануэля Кристофера Фигеры, поддержавшего лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Пенс заявил, что США «рассмотрят снятие санкций со всех, кто выступит вперед с тем, чтобы поддержать верховенство закона».

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США оценивают свои позиции в Венесуэле.

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