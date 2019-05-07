Глазьев объяснил слова о возможном заселении Донбасса евреями

Советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев объяснил свое заявление, сделанное им во вторник, о том, что новые власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским могут попытаться заселить Донбасс евреями.

В своей колонке для газеты «Завтра» он написал, что не исключает возможности «массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной», сообщает «Фонтанка».

Позже он пояснил, что имел в виду не только евреев.

«Речь идет не только о евреях, а вообще о жителях Израиля, Палестины, Сирии, Ливана, Иордании, охваченных перманентной войной, среди которых есть не только иудеи, но и христиане, а также не приемлющие джихад мусульмане... Если вы были в том регионе и пожили бы там год, то сравнение было бы в пользу Украины», – заявил Глазьев.

Он отказался комментировать вероятность принятия подобного решения Зеленским, сославшись на то, что должностная инструкция запрещает ему давать оценки государственных деятелей.

Ранее Зеленский во время встречи с духовными лидерами мусульман призвал их наладить диалог с проживающими в Крыму и Донбассе украинцами.