Зеленский призвал мусульман наладить диалог с Крымом и Донбассом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с духовными лидерами мусульман призвал к откровенному диалогу с проживающими в Крыму и Донбассе украинцами.

«Я призываю представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать нас с этой инициативой – начать диалог с украинцами, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой, в Украину», – приводит слова Зеленского его пресс-служба в Facebook.

Он подчеркнул, что его стратегия – не на словах, а на деле объединить страну.

Участники встречи подтвердили свою готовность поддержать инициативы новоизбранного президента, направленные на консолидацию общества. Отмечается, что в Украине проживает около 2 млн мусульман.

Ранее советник Зеленского сказал, через сколько лет Украина вернет Донбасс.

Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

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