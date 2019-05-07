Звезде «Игры престолов» родители запретили смотреть сериал

Британской актрисе Белле Рамзи, играющей роль десятилетней главы Дома Мормонтов Лианны, родители запретили смотреть сериал «Игра престолов», в котором она снялась. Дальнейший текст содержит спойлер из третьей серии последнего сезона.

Родители запретили 15-летней актрисе просмотр сериала, в котором она снималась из-за обилия кровавых и жестоких сцен, пишет Metro.

Сама Рамзи рассказывает, что она частично смотрела седьмой и восьмой сезоны, однако пока не может посмотреть остальное из-за запрета. Актриса выразила надежду, что посмотреть «Игру престолов» удастся тогда, когда она достигнет возраста 18 лет.

Юная звезда рассказала, что если персонаж в сериале умирает, то он хотя бы должен «умереть хорошо». Рамзи считает, что смерть ее персонажа была героической и для «Лианны вполне уместно умереть, сделав что-то подобное».

Актриса призналась, что хотела для своей героини либо трона, либо эпической смерти. Лианна Мормонт погибла в бою, сразив великана. Ранее Рамзи уже хвалила такую смерть своего персонажа.

Ранее HBO пришлось оправдываться из-за стакана Starbucks, который попал в один из кадров сериала.

Напомним, режиссер Юрий Быков раскритиковал третью серию последнего сезона «Игры престолов» из-за того, что решающая битва была показана «рвано, рыхло и местами просто плохо». В числе претензий также указывалось недостаточное освещение.