Следователи оценили влияние людей с вещами на скорость эвакуации из «Суперджета»

Пассажиры, спасавшиеся из загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево вместе с вещами, не оказали большого влияния на скорость эвакуации, сообщил источник, близкий к расследованию.

«Пассажиры с личными вещами не повлияли на скорость эвакуации. Люди, которые могли эвакуироваться, сделали это быстро», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, причины, по которым не эвакуировались погибшие, будут установлены в ходе расследования.

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Ранее инженер «Нижневолгоэлектромонтаж» из Волгоградской области Дмитрий Харинин, выживший при аварийной посадке Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, назвал «полным бредом» утверждения о том, что эвакуацию из горящего самолета якобы тормозили те, кто тянулся за ручной кладью.

Другой выживший при аварийной посадке «Суперджета», мурманчанин Михаил Савченко, призвал не травить людей, «которые выбегали с сумками», и поблагодарил экипаж лайнера.

Напомним, на кадрах любительского видео, снятого в первые минуты после катастрофы, видно, что некоторые пассажиры бегут по летному полю с вещами, за что пользователи соцсетей подвергли их жесткой критике, обвинив в том, что, возможно, по их вине погибли люди, поскольку ценное время было потрачено на извлечение багажа с полок.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Большинство отравились продуктами горения. Для опознания погибших будет проведена генетическая экспертиза.