Самый эмоциональный кот стал звездой соцсетей

Упитанный котик из Китая завоевал сердца пользователей Сети благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на все происходящее.

Кот по кличке Ай Фэй живет в китайской провинции Цзянсу вместе со своей хозяйкой Тан Чанг. В переводе с мандаринского имя котика означает «толстячок», и оно вполне подходит некогда бродячему коту.

Ай Фэй настолько эмоционально реагирует на происходящее вокруг него, что его хозяйка специально завела Instagram, в котором публикует фото своего питомца. У Ай Фэя уже почти 15 тыс. подписчиков.