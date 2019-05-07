Порошенко не пришел на допрос в генпрокуратуру Украины

Петр Порошенко, проходящий свидетелем по делу о гибели людей во время Евромайдана, не явился на допрос в генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.

«К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связывался, не сообщили о причинах неявки, не было просьб о переносе», – сказал начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк, сообщает РИА «Новости».

Он также уточнил, что Порошенко был вызван на допрос после его публичных выступлений о новых данных, о которых не говорил раньше. Горбатюк отметил, что просил о дополнительном допросе Порошенко еще за три месяца до президентских выборов.

Начальник управления спецрасследований генпрокуратуры также заявил о мерах, которые будут приняты для решения этого вопроса.

«На сегодняшний день (принудительный) привод применить нельзя, если будет повторная неявка, то будем обращаться в суд, чтобы наложить штраф. Статус президента не позволяет применять привод... когда закончатся полномочия (президента) будем обращаться в суд о применении привода», – сказал Горбатюк.

Прокурор также напомнил, что согласно украинскому законодательству свидетель обязан приходить на допрос к следователям. Горбатюк отметил, что сможет допросить Порошенко и после окончания его президентских полномочий.

Ранее сообщалось, что Порошенко вызван в генпрокуратуру не только для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев, но и для подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

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