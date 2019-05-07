Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков к югу и западу от Алеппо

Артиллерия сирийских правительственных войск атаковала позиции бандформирований к югу и западу от Алеппо, сообщил саудовский телеканал Al Ekhbariya.

Удары были нанесены по пригородам Кфар-Хамра и Халса, а также по подконтрольному боевикам микрорайону «Рашидин-5», откуда они ведут обстрелы городских кварталов Алеппо, находящихся под защитой сирийской армии, передает ТАСС.

В соседней провинции Хама сирийские правительственные войска вытеснили боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» из населенных пунктов Эль-Джанабира и Мазраат-эр-Ради. На этом участке фронта, по сообщению телеканала, сирийские военнослужащие ведут наступление на высоты Телль-Осман.

Напомним, в минувшую субботу вооруженные силы Сирии отбили атаку поддерживаемых Турцией боевиков на пригород Алеппо.

Незадолго до этого на юге Идлиба была обнаружена ударная группировка боевиков, собирающихся, по мнению российских военных, атаковать город Хама.

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