Сирийская армия отбила атаку боевиков на пригород Алеппо

Вооруженные силы Сирии отбили атаку поддерживаемых Турцией боевиков на пригород Алеппо, в северо-западной части страны, сообщил сирийский военный источник.

По информации источника, перед началом атаки боевики обстреляли населенные пункты пригорода Алеппо артиллерийскими снарядами, передает РИА «Новости».

«Сирийская армия отразила нападение, предпринятое вооруженными группировками при поддержке Турции на деревню Маараназ», – сообщил источник.

По его словам, незаконные вооруженные формирования были вынуждены покинуть Маараназ, в результате ожесточенных столкновений с сирийской армией было уничтожено 15 боевиков.

Накануне на юге Идлиба была обнаружена ударная группировка боевиков, вероятной целью которой, по мнению российских военных, может стать наступление на город Хама.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД