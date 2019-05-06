Назначен день оглашения приговора Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы назначил день оглашения приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о двух драках в центре Москвы.

«Последнее слово и оглашение приговора отложено на 8 мая, на 14.00», – приводит РИА «Новости» решение судьи Елены Абрамовой.

Ранее в понедельник прокурор Светлана Тарасова на заседании суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева запросила для них один год шесть месяцев и один год пять месяцев колонии общего режима.

Сторона защиты просила оправдать фигурантов дела. Адвокат Андрей Ромашев выразил мнение, что обвинение, по сути, «хочет привлечь к уголовной ответственности Кокорина за мелкое хулиганство и нанесение легкого вреда здоровью двум потерпевшим».

По его словам, такие деяния квалифицируются как административные правонарушения, но не как уголовное преступление, в связи с чем он просил оправдать его подзащитного. Татьяна Стукалова добавила, что просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Я считаю несправедливым, что из Кирилла делают главного злодея», – заявил адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик. Он считает, что у водителя Mercedes Виталия Соловчука была причина для оговора, чтобы его работодатель не возложил на него бремя оплаты ремонта автомобиля.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве: они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и напали на федерального чиновника Дениса Пака.

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