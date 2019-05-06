На акции «Бессмертный полк» в Петербурге ожидают 1 млн человек

На заседании координационного совета по подготовке к 9 мая, которое провел врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили, что в акции «Бессмертный полк» в городе примут участие около 1 млн человек.

В план подготовки вошли более 140 мероприятий. Главными событиями станут возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище, военный парад на Дворцовой площади и большой концерт, завершит День Победы праздничный салют. Торжественные мероприятия будут продолжаться до 11 мая, сообщает TopSpb.tv.

«11 мая на территории учебно-тренировочного центра университета Лесгафата в Кавголово пройдет гонка ГТО «Путь Победы». Очень важно, что этот крайне востребованный молодыми петербуржцами формат поддержан идеей памяти Дня Победы. В этом году у нас рекордное количество заявок, уже более 1,1 тыс. человек зарегистрировались на участие в этой акции», – заявила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

Также в правительстве города напомнили, что 7, 8 и 9 мая ветеранам предоставлено право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Участников Великой Отечественной войны также ждут дополнительные денежные выплаты.

«К 9 мая Пенсионный фонд в полной мере обеспечит выплаты в соответствии с указом президента ветеранам войны по 10 тысяч. И это будут ежегодные выплаты», – сказал председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

В День Победы зажгут факелы Ростральных колонн.

Ранее сообщалось, что участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве также примут около 1 млн человек.