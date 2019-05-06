Сборная России по хоккею обыграла чехов в заключительном матче Евротура

Игроки сборной России по хоккею одержали победу над командой Чехии в последнем матче заключительного этапа Евротура сезона-2018/19, который проходил в чешском городе Брно.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды, передает ТАСС.

В составе сборной России отличились Кирилл Капризов, Евгений Кузнецов (дважды) и Дмитрий Орлов, у чехов смог показать результат лишь Михал Ржепик.

Лучшими игроками встречи были признаны Евгений Кузнецов, ставший также лучшим бомбардиром Чешских хоккейных игр, и нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин.

Накануне сборная России по хоккею досрочно выиграла Еврохоккейтур после поражения финнов в матче против сборной Швеции.

Напомним, 10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею, на время которого капитаном российской сборной станет Илья Ковальчук.