Сборная России по хоккею выиграла Еврохоккейтур

Российские хоккеисты досрочно победили в Еврохоккейтуре после поражения финнов в матче против сборной Швеции на чешском этапе турнира.

Шведы обыграли финскую сборную со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). После этого у россиян и финнов осталось по 19 очков, но российская команда выше по дополнительным показателям, передает РИА «Новости».

Сборная России в воскресенье сыграет последний матч чешского этапа Еврохоккейтура против сборной Чехии. В матчах против Швеции и Финляндии российские хоккеисты ранее на этой неделе проиграли.

Россияне готовятся к чемпионату мира по хоккею. Капитаном сборной будет Илья Ковальчук.