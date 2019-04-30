Выбран капитан сборной России на чемпионат мира по хоккею

Нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук станет капитаном сборной России по хоккею на грядущем чемпионате мира.

«Илья Ковальчук – капитан национальной сборной России. Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников – ассистенты», – сообщается в Twitter Федерации хоккея России.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

На прошлой неделе сборная России проиграла финал юниорского ЧМ по хоккею, уступив сборной Швеции со счетом 3:4.