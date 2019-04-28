Сборная России проиграла команде Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Сборная России потерпела поражение от команды Швеции в финальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.

Игра завершилась со счетом 3:4 в пользу команды Швеции, передает ТАСС.

В составе победителей отличились Лукас Раймонд (три шайбы) и Симон Хольмстрем. У россиян себя проявили Василий Подколзин, Родион Амиров и Максим Грошев.

В четвертьфинале российская команда со счетом 6:0 разгромила сборную Белоруссии, а в полуфинале в серии буллитов оказалась сильнее команды США (3:2).