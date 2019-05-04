Челябинский тракторный завод объявил сроки сборки первого трактора-сапера

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав корпорации «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») произведет в 2019 году первый бронированный трактор, оснащенный новым противоминным тралом.

В Instagram «Ростеха» говорится, что «изготовление опытного образца трактора-сапера (защищенного инженерного трактора с минным тралом) планируется начать в 2019 году».

Трал, предназначенный для уничтожения противопехотных и противотанковых мин, будет устанавливаться на защищенную версию тракторов Б10М2С и Б12С.

Модификацию машины, которую оснастят данным тралом в 2019 году, представители госкорпорации не уточнили.

Отмечается, что «в конструкцию новой машины будут внесены необходимые изменения для защиты экипажа от осколков при взрыве». Например, «если трал вдруг наедет на взрывное устройство, значительно более мощное, чем мина, расположенный спереди мотор трактора защитит оператора от последствий взрыва».

Применение тяжелобронированных тракторов, оснащенных инженерным оборудованием – это одна из современных мировых тенденций развития военно-инженерной техники.

В частности, сухопутные войска США применяли бронированную модификацию трактора семейства D9 производства компании Caterpillar в ходе операций в Ираке и Афганистане.