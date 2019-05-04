«Братство» с Россией на Украине назвали вассальной зависимостью

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Иван Крулько считает, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских только в том случае, если согласятся «быть вассалами».

Крулько утверждает, что Россия хочет «восстановить империю», а Украина – «быть независимой», и эта «идеологическая размерность» будет «всегда между нами», передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

По версии Крулько, Россия не только «подло напала на Украину», но и вела перед этим против Украины «разного рода войны: информационные, экономические, энергетические и какие угодно».

Он согласился со словами избранного президента страны Владимира Зеленского о границе России и Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что у России и Украины общего на сегодняшний день только граница.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, комментируя его слова, ответил, что «нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи».

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