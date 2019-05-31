В Подмосковье собрались построить экспериментальную электростанцию

«Силовые машины» намерены построить экспериментальную ТЭС мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области.

«ПАО «Силовые машины» сообщает о планах строительства экспериментальной теплоэлектростанции (ТЭС) суммарной мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области, что позволит создать не менее 500 новых рабочих мест в регионе. Объем инвестиций оценивается в размере 100 млрд рублей», – сообщается на сайте компании.

Там также уточняется, что «строительство экспериментальной ТЭС необходимо для отработки высокотехнологичного оборудования – головных образцов отечественных газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170, к созданию которых компания приступила в 2018 году».

«Успешное освоение технологии производства газовых турбин российской компанией позволит снизить зависимость от импорта данного типа оборудования, обеспечит энергетическую и технологическую безопасность государства», – сказано в сообщении.

Отмечается, что возможность строительства ТЭС ранее была проработана с правительством Московской области.