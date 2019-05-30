Политолог Баширов прокомментировал послание врио Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер обратился с посланием к депутатам Законодательного Собрания и жителям региона; политолог Марат Баширов отметил, что глава субъекта уже глубоко погрузился в местную проблематику.

«Фактически это было программное заявление нового руководителя региона и началось оно с тезисов, которые и должны звучать во главе любого послания в нашем социальном государстве – с людей», – написал Баширов в своем Telegram.

Он отметил, что трансляция велась как через традиционные СМИ, так и через соцсети.

«Видно, что Текслер уже глубоко погрузился в проблематику региона – уверенно называл города и районы, названия предприятий и титулы проектов. Регион, в который его направил президент Владимир Путин, – непростой, промышленный с множеством проектов с одной стороны и с не меньшим числом проблем с другой. Поэтому его внимательно слушали не только депутаты, но и вся челябинская элита, и особенно те, кто работает в социалке. Так что начать выступление с фразы «не люди для экономики, а экономика для людей» – беспроигрышный ход, но, отмечу, с большой ответственностью», – пишет политолог.

Особо он обратил внимание на планы Текслера относительно экологии.

«В ближайшие пять лет мы снизим выбросы вредных веществ из действующих источников в Челябинске и Магнитогорске более чем на 20%. Напомню, эти города вошли в 204-й указ президента и нацпроект по экологии. Компании взяли на себя соответствующие обязательства. В июне подпишем соглашения. Сразу начнется их реализация. К примеру, в Челябинске мы снизим объем выбросов на 38%», – процитировал Баширов Текслера.

Политолог отметил, что если это удастся сделать, то ситуация с экологией и заболеваниями в регионе кардинально изменится в лучшую сторону.

Стенограмма выступления Текслера опубликована на сайте губернатора региона.