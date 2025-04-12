Стало известно о задержании чиновника в Дагестане за попытку украсть участок

Начальника управления Каспийска задержали за попытку похитить участок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», сотрудники ФСБ и МВД задержали в Дагестане начальника управления имущественных отношений администрации Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева. По данным следствия, он планировал незаконно завладеть земельным участком стоимостью 70 млн рублей, расположенным рядом с оборонным заводом АО «Дагдизель».

В пресс-службе МВД по республике сообщили, что Гусейнгаджиев вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью реализации участка под строительство многоквартирных домов. Участок должен был стать частью проекта, который предполагал масштабное жилищное строительство.

Задержание провели сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России совместно с УФСБ России по Дагестану. МВД республики добавило, что в отношении Гусейнгаджиева возбуждено уголовное дело, и в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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